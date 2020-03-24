Глава Черновицкой обладминистрации Сергей Осадчук заявил еще о 13 новых случаях заражения коронавирусом в области.

"По результатам самым новым , которые мы получили сегодня утром, к сожалению имеем увеличение количества заболевших - это дополнительно 13 людей. Таким образом всего в области 38 зараженных коронавирусом", - заявил Осадчук.

По его словам, лидером по числу заболевших является село Коленковцы, где коронавирус выявлен у 12 человек и село Брусниця (Кицманский район) - 7 человек.

О новых случаях на видео с 2:16

Как сообщает Черновицкая областная государственная администрация, за последние сутки в областную детскую клиническую больницу доставили четверых детей с подозрением на COVID-19.

Всего на лечении в этой больнице находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него".

Ранее "Страна" писала о том, что почти четверть населения Земли закрылась на карантин из-за пандемии коронавируса.

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