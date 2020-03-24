В супермаркетах сети "АТБ", где в понедельник объявили о повышении цен на продукты и товары первой необходимости, во время карантина с 09:00 до 10:00 планируют обслуживать только покупателей пожилого возраста. Остальных ждут в другое время.

Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы компании "АТБ-Маркет".

Решение объясняется тем, что магазины сети посещает большое количество людей пожилого возраста, а именно они находятся в группе наибольшего риска в связи с коронавирусом.

"...Компания вводит регламентное время для пенсионеров. Ежедневно, на период карантина, с 09:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - говорится в сообщении.

Остальных покупателей призывают отнестись к нововведению с пониманием и посещать магазины в другое время.

При этом и АТБ, и другие торговые сети сообщали, что рост цен обусловлен решением поставщиков. "Страна" разбиралась, так ли это на самом деле.

Также мы писали, что в некоторые супермаркеты "АТБ" стали пускать по 10-20 человек.