Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание утром в четверг, 26 марта, как и сообщала "Страна".

Об этом заявил народный депутат Александр Качура в своем Телеграм-канале.

"Итак. В четверг (26 марта) утром состоится встреча фракции "Слуга народа". После внеочередное заседание Верховной Рады", - написал Качура во вторник.

Скриншот: t.me/kachuratut/677

Напомним, прошлое заседание Верховной Рады прошло 17 марта. Тогда в повестке дня заседания было принятие законопроекта о предупреждении распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, "Страна" писала о регистрации в Раде проекта закона о проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции.

Также сообщалось, что в Раде тестируют удаленное голосование нардепов во время карантина. В парламенте считают, что так народные депутаты не будут подвергаться риску заражения коронавирусом, если кто-то из их коллег окажется болен Covid-19.