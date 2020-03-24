Главный хирург США Джером Адамс.Скриншот из видео

Ситуация с коронавирусом в США на этой неделе заметно ухудшится. Тем не менее, многие американцы продолжают вести привычный образ жизни и не избегают скоплений людей.

Об этом заявил главый хирург США Джером Адамс в эфире программы Today телеканала NBC News. 

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - заявил Адамс.

Он также отметил, что большое количество жителей США не обращают внимания на рекомендации властей самоизолироваться и продолжают выходить на пляжи Калифорнии и посещать Национальный торговый центр. Это может грозить резким скачком в количестве инфицированных коронавирусом. 

"Тестируйтесь или не тестируйтесь, но нам нужно, чтобы вы понимали, что вы можете распространять его среди других, или вы можете получить его от кого-то еще. Оставайтесь дома", - призвал медик.

Стоит отметить, что по последним данным в США зафиксировано 46 168 случаев заражения коронавирусом. Из них погибли 582 человека, а выздоровели всего 295.

В то же время американский президент Трамп выступил с призывом о необходимости отмены через 15 дней всех ограничений для экономики, введенных из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что на данный момент около 20% людей на планете находятся в социальной изоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19.

 

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