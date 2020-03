Ситуация с коронавирусом в США на этой неделе заметно ухудшится. Тем не менее, многие американцы продолжают вести привычный образ жизни и не избегают скоплений людей.

Об этом заявил главый хирург США Джером Адамс в эфире программы Today телеканала NBC News.

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - заявил Адамс.

Он также отметил, что большое количество жителей США не обращают внимания на рекомендации властей самоизолироваться и продолжают выходить на пляжи Калифорнии и посещать Национальный торговый центр. Это может грозить резким скачком в количестве инфицированных коронавирусом.

"Тестируйтесь или не тестируйтесь, но нам нужно, чтобы вы понимали, что вы можете распространять его среди других, или вы можете получить его от кого-то еще. Оставайтесь дома", - призвал медик.

Стоит отметить, что по последним данным в США зафиксировано 46 168 случаев заражения коронавирусом. Из них погибли 582 человека, а выздоровели всего 295.

"This week, it's going to get bad. ... We really, really need everyone to stay at home."



Watch @Surgeon_General's full interview with @savannahguthrie. pic.twitter.com/azmKJ6hfSY