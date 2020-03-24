Крупнейший в мире порносайт PornHub начал предоставлять бесплатный доступ к премиум-аккаунту для жителей всех стран на период карантина из-за распространения коронавируса COVID-19. Премиум можно получить 23 апреля.

Об этом говорится на сайте PornHub.

"PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом", — сказано в сообщении.

Скриншот: PornHub

Отметим, что раньше премиум-аккаунт столил $9,99 в месяц (275 грн) или $95,88 в год (2695 грн).

Напомним, что на фоне пандемии COVID-19 и введении ограничительных мер в разных странах, в этом месяце PornHub предоставил премиум-доступ жителям Италии, Франции и Испании. После этого число визитов на сайт в этих странах выросло в несколько раз.

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