В Кабмине выступили за продолжение работы открытых продовольственных рынков во время карантина в Украине.

Об этом в понедельник, 23 марта, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает портал ведомства.

"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", - сказал чиновник.

Также Высоцкий отметил, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности продолжает работу несмотря на карантин, так как они обеспечивают "продовольственную безопасность" страны.

Замминистра добавил, что для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий с круглосуточным графиком работы были разработаны специальные инструкции, в случае инфицирования коронавирусом одного из работников.

"Мы разрабатываем идею введения временного на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также надо производить продукты питания и т.д.", - подчеркнул Высоцкий и заверил, что на данный момент причин для ограничения экспорта аграрной продукции нет.

Напомним, что правительство Украины на данный момент разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, происходящих на фоне карантина в Украине.