Сегодня, 24 марта, с 12:00, в Украине приостановили работу все аэропорты, кроме "Борисполя" в Киеве, а также аэропорта "Львов", который будет функционировать как резервный.

Соответствующее постановление Кабмин принял накануне, 23 марта.

Так, с 12:00 24 марта и до 3 апреля текущего года все остальные украинские аэропорты не смогут принимать и отправлять самолеты, выполняющие пассажирские перевозки.

Люди, которые находятся не в турпоездках и возвращаются в страну, смогут воспользоваться аэропортом "Борисполь" или, если там принять или отправить рейс невозможно, "Международным аэропортом Львов имени Даниила Галицкого" в качестве резервного.

В случае государственной необходимости принять или отправить в рейс лайнер с пассажирами, это будет происходить по согласованию с соответствующим министерством.

При этом пока не были приняты меры в отношении автомобильных пунктов пропуска на границах Украины. Там еще пропускают людей на въезд и выезд.

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в стране и мире 24 марта в связи с распространением коронавируса, Одесса останавливает транспорт, Трамп требует прекратить карантин.

Также мы писали, что в Украине по состоянию на 24 марта лабораторно подтвердили 84 случая инфицирования коронавирусом.