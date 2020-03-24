Киевская прокуратура начала досудебное расследование по факту возможного уголовного правонарушения сотрудниками столичной таможни во время оформления экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в соцсети.

"23 марта прошла информация о поставках за рубеж двух партий медицинских масок, произведенных в Украине. Поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни.

Учитывая изложенное, прокуратурой города Киева сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в прокуратуре.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Напомним, против экс-премьера Гончарука возбудили дело из-за игнорирования письма СНБО о запрете экспорта масок.

Также сообщалось, что полиция пресекла вывоз 80 тысяч масок через Закарпатскую таможню.