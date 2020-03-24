Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов дал несколько советов тем, кто хочет поддерживать себя в хорошей форме при карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом медик рассказал изданию "Спорт-экспресс".

"3-4 раза в неделю можно делать аэробные нагрузки, 2-3 силовые тренировки по 10-15 минут. Это просто для укрепления иммунитета. Для многих это станет поводом начать тренироваться", - рассказал Безуглов.

Также медик напомнил о необходимости не выходить из дома и избегать людных мест во время карантина.

"Дезинфекция, понятно. Но если вы придете на стадион, даже если вас обольют дезинфицирующим раствором, это не поможет. Так что на стадион лучше не ходить. Плюс я бы рекомендовал побольше спать. Сон - лучший восстановитель. И принимать побольше витамина D. Он отвечает за многое, в том числе и за иммунитет", - добавил врач.

Напомним, что в УЕФА решили перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года на следующее лето из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг карантина в Украине.