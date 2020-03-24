Украинская власть, которая изначально рассматривала возможность введения в стране чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, стала отрицательно относиться к этой идее из-за груза обязанностей, который ляжет на ее плечи, а также позиции бизнеса, экономического блока правительства и нардепов.

Об этом со ссылкой на источники в Кабмине сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, у Зеленского изучили законодательную базу и пришли к выводу, что власти не смогут справиться с таким грузом обязанностей, который на них свалится. Одна лишь подготовка всех нормативных актов с описанием, что кому можно, а чего нельзя делать во время режима ЧП, окажется для госаппарата непосильной задачей.

Категорически против выступил бизнес и экономический блок правительства. Введение чрезвычайного положения запустит механизм форс-мажоров, приведет к остановке ряда предприятий, что ещё больше дезорганизует экономическую жизнь страны.

Кроме того, почти все группы и фракции Рады против введения чрезвычайного положения. А так как против будут наверняка и многие депутаты от "Слуги народа", то голосов за принятие этого решения в парламенте не хватит.

Также сграло свою роль, что после остановки общественного транспорта на улицах городов и так сильно уменьшилось число людей. Поэтому опасения массовых беспорядков не подтверждаются.

"По итогу, на данный момент, введение ЧП выглядит не очень вероятным. Разве что в случае очень быстрого распространения коронавируса", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 23 марта, в своем традиционном обращении о возможности объявления чрезвычайного положения высказался президент Владимир Зеленский. Он заявил, что если это случится, то сделано это будет не для принятия непопулярных решений, а для защиты жизни и здоровья украинцев.

Также мы писали, что премьер-министр Шмыгаль выступил против введения чрезвычайного положения. А вот глава Минздрава Емец полагает, что делать это надо было еще давно.

Кроме того, "Страна" спросила, что думают нардепы о том, нужно ли вводить в Украине чрезвычайное положение.