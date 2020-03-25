То, что необязательно вводить общенациональный карантин и рушить экономику ради борьбы с коронавирусом, доказывает на своем примере 10-миллионная Швеция.

Это единственная страна Евросоюза, которая спокойно реагирует на общую панику и не приняла экстренных мер в связи с пандемией (из не-ЕС карантин не ввела еще, например, Беларусь, а также Россия). По данным Института Джона Хопкинса, диагноз коронавирус диагностирован примерно у 2 тысяч шведов (20 - умерли).

В пересчете на 100 тысяч населения это в два с лишним раза меньше, чем, например, в соседней Норвегии, где есть карантин, и чуть больше, чем в Финляндии.

В отличие от других европейских стран, где введены строжайшие меры вплоть до запрета выходить из дому, Швеция ввела минимальные ограничения.

Как и в других странах ЕС, здесь запрещен въезд не-граждан Евросоюза, отменены большие мероприятия численностью больше 500 человек (концерты, футбол), старшеклассникам рекомендовали перейти на домашнее обучение, а вузы перешли на онлайн-режим. В остальном шведы продолжают жить как раньше - предприятия, офисы, детсады и школы работают в обычном режиме.

Для детей, по словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, нет риска. Он опирается на исследования, проведённые в Китае, согласно которым болезнь редко передается детям и протекает достаточно легко, и они мало заражают взрослых.

Кстати, знаменитая шведская экоактивистка-школьница Грета Тунберг подозревает, что у нее "корона", которой она могла заразиться во время поездки в Европу с отцом. Но так как тесты в Швеции делают только сильно больным, Грета пока не проверялась.

В чем секрет нордического спокойствия шведов на тему коронавируса, выясняла "Страна".

Кафе открывают террасы, школы работают

Местные власти решили, что карантин - дело добровольное и личная ответственность каждого, и не собираются останавливать страну для борьбы с вирусом, которым, как убеждены многие эксперты, и так должно переболеть большинство землян для выработки иммунитета.

Основная стратегия правительства, озвученная главным эпидемиологом, заключается в том, чтобы обеспечить "медленное распространение инфекции и чтобы службы здравоохранения имели разумную нагрузку".

По прогнозами Тегнелла, вспышка "успокоится" в мае, но вернется осенью.

"Будет важно, сколько населения заражено. Это определит, что произойдет осенью", - полагает он.

По его словам, коронавирус может быть остановлен "иммунитетом или сочетанием иммунитета и вакцинации".

В то же время некоторые критикуют правительственный подход к Covid-19, называя его "русской рулеткой", которая может перерасти стихийное бедствие. И что власти, мол, больше заботят деньги и возможные убытки, чем здоровье нации.

"Сколько жизней они готовы пожертвовать, чтобы не рисковать экономикой?", - заявил Йоаким Роклев, профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения в Умео.

А Маркус Карлссон, математик из Университета Лунда охарактеризовал подход правительства как "безумный эксперимент с 10 миллионами человек".

Критика со стороны части экспертов заставила власть отреагировать: в прошлое воскресенье премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен в прямом телеобращении призвал своих соотечественников остаться дома, если им плохо. Пожилых людей просят самоизолироваться, так как они находятся в группе риска. Не рекомендуется им даже общаться с родственниками. Вот, пожалуй, и все ограничения, которые носят рекомендательный характер. ⠀

Более того, вместо закрытия кафе и ресторанов, в Швеции, наоборот, планируют начать раньше обслуживание на террасах - хороший прогноз погоды это позволяет.

Глава шведского департамента здоровья с фамилией Карлсон объяснил на пресс-конференции отличную от других стран стратегию действий.

"Нас критикуют за слишком мягкие меры. Мы считаем, что предприняли соответствующие действия с учетом здоровья людей", - сказал он.

По словам Карлсона, закрытие школ и детских садов возможно с точки зрения закона, но шведские эксперты говорят, что это особо не поможет в борьбе с эпидемией.

"Влияние закрытия школ на данный момент будет незначительным. Это не актуально в настоящее время", - считает он.

Такая позиция основана на утверждении, что если нормальное функционирование общества нарушается принудительными мерами, то это может принести больше вреда, чем пользы.

"Необходимо понимать, что есть много других пациентов, которые нуждаются в помощи. В Швеции ежегодно умирает около 90 тысяч человек. Если уровни лечения и благосостояния будут снижаться, это число значительно возрастет", - сказал Карлсон.

"Работать выгодней, чем болеть"

Живущие в Швеции украинцы рассказали нам, что все же коронавирусная паника не прошла мимо.

"Закрылись некоторые музеи, кинотеатры, спортзалы, хотя многие тренажерки продолжают работать. В автобусах водителей отгородили от пассажиров. Но гулять можно свободно, никаких запретов на выход из дома и перемещение нет. А еще власти разрешили болеть без справки от врача и не ходить на работу две недели, а не неделю, как раньше. Но многие все же предпочитают работать - цены и налоги в Швеции одни из самых высоких в Европе, поэтому так роскошь как даже двухнедельный карантин мало кто может себе позволить", - рассказывает "Стране" живущая в Стокгольме врач-гинеколог Марина Ясинская.

По словам Ясинской, многие шведы уверены, что паника с коронавирусом сильно раздута и указывают на статистику, по которой в Швеции среди заразившихся уровень смертности всего 2 процента.

Если у человека появляются симптомы простуды, ему нужно позвонить в справочную медицинскую службу и там решат, что с ним дальше делать. У кого болезнь протекает в легкой форме, того не тестируют. Тестов мало.

"Тесты на коронавирус не проводят, объясняя, что для любого штамма гриппа лечение одинаково и нужно устранять осложнения", - говорит украинка.

"Шведы рассуждают так: какой смысл принимать всех больных и делать тесты, если в большинстве случаев с этим вирусом ничего делать не надо, он проходит как обычная простуда, может, немного тяжелее. Норвегия закрыла школы, и что? Старшие классы сразу начали устраивать фесты, гулять, выпивать. Мне кажется, что в Швеции все вполне адекватно и взвешенно. И если тебе действительно здесь нужна будет помощь, ты её получишь. И если ты действительно боишься и переживаешь - ты можешь изолировать себя от всех на время без всяких последствий в дальнейшем, а если ты не видишь в этом большой опасности для себя - можешь продолжать жить обычной жизнью", - добавляет живущая в Швеции бывшая харьковчанка Алена Миронова.

Кстати, маски, оказывается, и в продвинутой Швеции в дефиците.

"Даже в начале февраля их уже не было в продаже, в больницах тоже не хватает из-за сбоя поставок", - рассказывает экс-одесситка Валерия Козубенко из Векше, университетского города на юге Швеции.

"По сути нет никакого лечения и в больницу везут только тех, кто очень нуждается в помощи или реанимации. Можно принимать парацетамол, но и он закончился в аптеках, ввели даже лимит - 3 упаковки на человека. Государство берет на себя выплаты больничного пособия. Это примерно половина зарплаты. Работать, конечно же, выгодней, чем болеть. Часть предприятий самостоятельно приняли решение перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, если возможно", - говорит Козубенко.