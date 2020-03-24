Около 20% людей на планете (или 1,7 млрд человек в числовом выражении - Ред.) находятся в социальной изоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19.

Об этом во вторник, 24 марта, сообщает британск издание The Guardian.

По данным экспертов, власти разных стран прибегли к карантину вовремя, как раз тогда, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с распространением вируса. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть отметки в первые 100 тысяч случаев Covid-19 потребовалось 67 дней, а рост на последние 100 тысяч случаев (до 300 тысяч заболевших - Ред.) произошел всего за четыре дня.

Всего в мире зафиксировано 378 679 случаев заражений Covid-19. Более 16 500 человек от коронавируса скончались, вылечились почти 101 000 человек.

Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.

В США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы. "Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - сказал Трамп.