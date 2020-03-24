Черновицкая область остается в "лидерах" по заболеваемости коронавирусом в Украине.

38 из 84 официально зарегистрированных в Украине больных - из этого региона. Причем за последние сутки количество заболевших увеличилось сразу на 13 человек.

По-прежнему эпицентр вируса - село Коленковцы, с 12 подтвержденными заболевшими (еще несколько десятков под подозрением).

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"Вирусные" села с заробитчанами

Одна из причин вспышки коронавируса на Буковине - массовое возвращение заробитчан. Только в те же самые Коленковцы вернулись почти две сотни украинцев из Италии, и некоторые привезли с собой COVID-19.

В Черновицкой обладминистрации даже сделали карту сел, куда приехали заробитчане (всего за последние две недели минимум 1,5 тысяч человек).

Красным маркировали населенные пункты, куда вернулись минимум 100 человек, желтым - до 20 человек, зеленым - до 10 человек, синим - до 5 человек

Эпидемия разрастается, и с 23 марта в Черновцах усилили карантин. В частности, временно запретили выполнение ремонтов и строек, закрыли въезд в город транзитному транспорту - с одной стороны въезд город перекрыли бетонными плитами.

Народ заставляют носить маски не только в магазинах, а и во всех заведениях, которые работают во время карантина (хотя масок по-прежнему не хватает). Также не разрешено гулять на улице детям до 14 лет без сопровождения взрослых.

В городе закрылись гостиницы, крупные производства и рынки, автозаправки и пункты обмена валюты. А мэрия Черновцов просит ввести по всей области чрезвычайное положение.

Местные бизнесмены - против.

"Хотим напомнить, что власти отвечают не только за борьбу с коронавируса, но и за восстановление нормальной жизни после пандемии. И базой для такого восстановления является сохранение экономики, малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей. Каждое сохраненное рабочее место, каждое новое созданное рабочее место - это минус один человек в огромной очереди за социальной поддержкой. Надо понять наконец, что в наших условиях малый бизнес - не источник налогов, а источник занятости, социальной стабильности, а для миллионов людей станет способом выживания", - говорится в обращении Клуба предпринимателей Буковины.

"Масок нет. Без масок не заходить!"

Ситуация в Черновцах уже заметно изменила привычный уклад жизни местных.

"Для людей с подозрением пока выделили больницу - городскую №1. Остальные больные - из районов. Еще на прошлой неделе в магазин или просто на улицу вынести мусор мы выходили только в масках. В супермаркеты пропускают только по три человека одновременно, а при входе стоит антисептик для обработки рук. Мамы с детьми не гуляют. Даже не потому, что до 14 лет без родителей выходить запретили. А просто напуганы. Скажем, моя соседка взяла малого в коляску, надев маску ему и себе, и пошла в магазин, так ее остановила полиция и рекомендовала по возможности меньше контактировать с другими", - рассказывает "Стране" черновчанка Марина Корпан.

В районах, по ее словам, люди продолжают посещать церкви.

"Селяне ходят на литургии. Говорят, что люди "надеются на Бога". Поэтому посещают храм. Это Заставновский район области. Наш губернатор сообщил официально, что в том районе больше всего приезжих из-за рубежа. И они частенько забегают в церковь. Боюсь, там может вспыхнуть вирус. Пока в этом районе - три случая", - говорит Корпан.

Масок, по ее словам, нет ни в аптеках города, ни в области.

"Люди шьют сами. Ну и вчера раздавали людям маски бесплатно в Черновцах на улицах в качестве подарка от мэра", - рассказывает черновчанка.





Масок в аптеках нет, а без масок не пускают - замкнутый круг. Фото: Chernivtsigram

"Такие меры принимают, будто конец света наступил"

Среди черновчан тем временем зреет протест из-за карантина - без работы люди боятся остаться без средств к существованию.

"Теперь главное, чтобы помогли не умереть людям от голода, когда все запасы закончатся. А то от коронавируса спасли, а о голоде не подумали", - жалуется Татьяна Базюк.

"Вся эта чрезмерная паника и тотальный контроль похожи на маразм. Через несколько лет все будут смотреть на этот бред, как на все предыдущие паники со свиными и птичьими гриппами - никто не создал от них прививки, хотя все ждали вакцин. Некоторые страны, такие как Швеция, Беларусь, заняли противоположную всей Европе стратегию - люди должны заболеть и приобретать иммунитет, и там никто не умирает, как в Италии, ибо сущность их смертей - в другом. У нас же такие меры принимают, будто как конец света наступил. Блоки на дорогах, все закрыто", - недоумевает местный фотограф Анатолий Кузьмич.

"А я - за карантин. Он нужен для того, чтобы не заболело больше количество людей одновременно. Надо пересидеть дома какое-то время", - спорит Оксана Бойко.

Тем временем самый строгий режим остается в 5-тысячном селе Коленковцы, которое закрыли блокпостами в минувшие выходные и никого оттуда не выпускают.

"Без маски на улицу не выйдешь - останавливает патруль. В магазинах продавцы пшикают на руки дезинфектором. На заробитчан все страшно злые, обвиняют их, что из-за них мы должны страдать и говорят, что не нужно было пускать их в Украину. Та женщина, которая заразила полсела, еще и по митингам бегала и больше всех кричала. И теперь вот даже моя мама, которая не заробитчанка и нечасто болеет, стала себя плохо чувствовать, горло болит, температуры пока не было", - рассказал нам Вадим Лисинский из Коленковцев.