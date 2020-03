В мире развернулось настоящее соревнование ученых по разработке вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19.

Над этим в настоящее время работают около 30 стран в 35 лабораториях.

На передовых позициях сейчас Китай и США - они уже тестируют вакцину на людях.

Среди специалистов нет единого мнения о сроках, которые потребуются на создание лекарства от "новой чумы". Но прикидочно называют срок в один год.

Темпы распространения пандемии по миру ошеломительные: от первого установленного случая коронавируса за 67 дней число заболевших составило 100 тысяч человек. От 100 тысяч до 200 тысяч прошло 11 дней. На сейчас в мире коронавирусной инфекцией заболели 350 тысяч человек.

Поэтому большие надежды на вакцину, которая остановит распространение болезни. А пока изоляция стала главной надеждой человечества.

"Страна" разобралась, какие страны занимаются разработкой вакцины и на какой стадии этот процесс.

Китай

Испытание прототипа вакцины Ad5-nCoV от Covid-19 в Китае начались 19 марта. 108 человек возрастом от 18 до 60 лет были привиты препаратом, разработанным гонконгской фармкомпанией CanSino Biologics, которая разрабатывала проект совместно с китайскими военными.

Вакцинацию провели в несколько этапов. Добровольцев разделили на группы по 36 человек. Каждая из них получила различную дозу вакцины - низкую, среднюю и высокую. Теперь 2 недели добровольцы проведут под наблюдением медиков. Об этом сообщает South China Morning Post.

По мнению профессора вирусологии Университета Квинсленда в Австралии, для испытания вакцины в самом ускоренном режиме понадобится от 6 до 9 месяцев, чтобы подготовить антидот для массового производства.

"Вакцина станет доступной в течение года после обнаружения возбудителя. Это было бы замечательным достижением", - сказал он.

США

В США волонтерам-добровольцам ввели экспериментальную вакцину от Covid-19 еще 16 марта. Вакцина получила название mRNA-1273 и была разработана на базе исследовательского института Kaiser Permanente Washington Health Research в Сиэтле (штат Вашингтон).

Moderna - от ее имени произошло название вакцины - первая компания, начавшая клинические испытания. Две дозы препарата с интервалом в один месяц введут 45 добровольцам в возрасте от 18 до 55 лет.

Особенность американской вакцины в том, что в ней есть только кусочек генетического кода Covid-19 и нет возбудителя. В США разработкой вакцины еще занимаются Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics, и Inovio Pharmaceuticals in the US.

Англия

В Британии прототип вакцины от Covid-19 получил название ChAdOx1, его разрабатывают ученые Оксфордского университета. Доклинические тесты на животных проходят в лаборатории Портон-Даун под Солсбери до конца марта (это город, где отравили бывшего шпиона Скрипаля). А клинические испытания вакцины начнутся в апреле.

Франция

В Париже первыми к разработке вакцины от коронавируса приступили ученые института Пастера. Они смогли первыми в Европе изолировать новый коронавирус 2019-nCoV в лабораторных условиях. Специалисты уже тогда назвали это прорывом для поиска вакцины и эффективного лечения. Французская биофармацевтическая компания Sanofi совместно с Департаментом здравоохранения США разрабатывает вакцину от коронавируса с февраля. Завершить исследовательские работы готовятся через полгода - к августу. Потребуется год или даже 18 месяцев, чтобы вакцина была готова для тестирования на людях.

Германия

Вакцину разрабатывают две биофармацевтические компании - BioNTech и CureVac, которые специализируются на исследованиях матричной РНК-терапии - методе лечения, который заключается в выключении синтеза белка, который участвует в развитии заболевания.

BioNTech разрабатывает вакцину совместно с китайской Fosun Pharma и американской Pfizer и планирует начать клинические испытания в апреле.

CureVac разрабатывает вакцину с федеральным Институтом Пауля Эрлиха по производству вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Уже летом компания планирует начать клинические тесты своей вакцины от коронавируса.

Италия

Италия также вступила в гонку по разработке вакцины от Covid-19. Как сообщает издание ANSA, вначале вакцину испытают на животных. Вакцина получила название Sars-Cov2, ее разработала компания Takis на основе фрагмента генетического материала вируса. Осенью вакцину смогут испытать на людях.

Россия

Новосибирский вирусологический центр "Вектор" 20 марта начал проводить доклинические тесты пяти прототипов вакцин против нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Их создали на базе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), проводятся исследования на мышах.

Первые результаты планируют получить в июне 2020 года, а готовую вакцину можно получить в феврале-марте следующего года. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения РФ, руководитель ФМБА Вероника Скворцова в комментарии РБК.

"Первая фаза клинических исследований займет пять месяцев. Вторая и третья фазы клинических исследований занимают 15 месяцев, однако в случае применения протокола ВОЗ возможно исключить клинические исследования второй - третьей фаз. Таким образом, в случае крайней необходимости через 11 месяцев мы можем получить уже готовую вакцину", - заключила она.

Почему вакцину делают так долго?

Вакцину, убивающую вирус, сделать несложно. Но сложнее, чтобы она была безопасной. Именно поэтому на создание отводят длительные сроки - от нескольких месяцев до года. За это время образцы вакцин проверяют сначала на животных, потом на людях.

Главная опасность - недотестированная вакцина может уничтожить репродуктивную функцию организма, который ее получает. Поэтому дольше других длятся тесты на животных - их не так-то просто заставить размножаться. Иногда только этот этап - его называют нулевой фазой - занимает по полгода времени.

Следующая фаза испытаний - это вакцинирование небольших групп людей. Так ученые исследуют иммуногенность вакцины и ее побочные реакции.

После нее идет новый этап - определяют оптимальную схему вакцинации и исследуют около 200 добровольцев. И последняя фаза, - вакцинирование нескольких тысяч людей.

При этом у самого коронавируса есть и свои "завихрения", которые замедляют процесс. Он склонен к высокой мутации. Как грипп, от которого человек прививается каждый год заново - то есть заново делается и вакцина.

Чем лечат коронавирус

Параллельно разработке вакцины идет и поиск лекарств, которые будут исцелять уже заболевших.

Накануне во Франции и Италии заявили об успешном испытании лекарства от коронавируса. Это тоцилизумаб (актемра), который используют при артритах.

В Японии и Китае говорят, что успешно используют антивирусный препарат фавипиравир (он же авиган).

В Израиле людей начали лечить экспериментальными препаратами - хлорохином, ремдесивиром, калетрой, резолстой. Назначают ксофлюз и гипериммунный глобулин с интерфероном α-2ВО.

В США одобрили использование противомалярийного препарата хлорохина для борьбы с коронавирусом. По словам президента США Дональда Трампа, препарат начнет применяться повсеместно вместе с антивирусным препаратом ремдесивиром, разработанным для борьбы с Эболой.

Индийские фармкомпании (которые в Украине представляет IPMA) готовы обеспечить Украину такими противовирусными препаратами, как лопинавир+ритонавир, осельтамивир, рибавирин и тот же хлорохин.

Правда, ни одного из этих препаратов нет в рекомендациях МОЗ.

На вопрос, какие медикаменты и схемы лечения эффективны, доктор Евгений Комаровский дает ответ - единой схемы нет, и то, что помогло одному, необязательно вылечит другого.

"Ребятки, я бы с удовольствием вам сказал: принимайте Фуфломицин или Фуфлоферон, и это противовирусное работает. Но я не могу не так сказать", - отметил Комаровский.

По его словам, нельзя сказать, что сегодня какое-то лекарство от коронавируса работает.

"Чтобы говорить о том, что какое-то лекарство реально эффективно, надо, чтобы 100 человек в критическом состоянии принимали один препарат, а другие 100 человек - другой. И потом сравнивать", - заявил он. Пока таких исследований не публиковалось.