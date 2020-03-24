Молодые украинцы не хотели эвакуироваться из Вены на Родину и для этого соврали родителям, что их возвращению помешало посольство Украины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал наш посол в Австрии Александр Щерба

По словам дипломата, в субботу, 21 марта, в посольство обратились родители, которые обвинили посольство в том, что их детей не пустили на самолет в Украину. Они также грозились пожаловаться на бесчинства в МИД.

"Начали разбираться. Выяснилось, что группа молодых - ну очень молодых - людей решила провести карантин в Вене, без бдительного ока родителей. А чтобы в глазах родителей иметь весомую причину, решила придумать историю. Свалить все на посольство. Мол, и в аэропорт нас не пустили, и билеты кому-то не тому продали", - рассказал посол.

Однако дипломатам уже удалось вернуть в Украину одну девушку, остальные пока остаются в Вене.

"Завтра рейс на самолет! В 14:00! В аэропорт всех пускают! Билеты продаются онлайн! Спешите! Консул, которого вы оклеветали, предоставит вам всю необходимую помощь!", - обратился к ним Щерба.

Скриншот: Посол Украины в Австрии Александр Щерба в Фейсбук

Напомним, что одесская полиция разыскивает мужчину, который прилетел из Австрии в Украину будучи зараженным коронавирусом.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг карантина и распространения коронавируса в Украине.