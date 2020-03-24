В Международном валютном фонде констатировали крупнейший отток капитала из стран с развивающимися рынками. С момента начала кризиса, вызванного коронавирусом, инвесторы вывели 83 миллиарда долларов.

Об этом со ссылкой на информацию директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву сообщает "Интерфакс".

По ее словам, 83 млрд долларов - это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала. Также Георгиева добавила, что для развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов и большой долговой нагрузкой кризис станет особо серьезным испытанием, тогда как развитые экономики в целом встречают его достаточно подготовленными.

Напомним, МВФ ждет падения мировой экономики из-за коронавируса ниже рецессии 2008 года.

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