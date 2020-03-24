Во вторник, 24 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побывает в Европе с виртуальным визитом. Онлайн-переговоры глава МИД проведет с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Уточняется, что для переговоров Дмитрий Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Стороны обсудят углубление двусторонних отношений, в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии и совместную борьбу с распространением Covid-19.

По итогам переговоров запланирован онлайн-брифинг. Трансляция запланирована на 12:50 на странице МИД Украины в Facebook.

Напомним, Офис президента не стал отменять зарубежные командировки из-за коронавируса.

Также мы писали, что Украина полностью закрыла границу для туристов, путешествующих самолетами.