Некоторые украинцы нарушают обязательство о 14-дневной самоизоляции после возвращения на Родину из-за границы. МВД может начать контролировать прохождение гражданами карантина через мобильных операторов.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко

"Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников относительно украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Не исключаю, что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей", - заявил Геращенко.

Скриншот: МВД Украины

Напомним, что по данным на утро 24 марта в Украине 84 человека заболели коронавирусом. Из них трое скончались, один пациент выздоровел.

Стоит отметить, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию событий вокруг карантина в Украине.