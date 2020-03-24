В Украине во вторник, 24 марта, объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/в секунду.

Об этом со ссылкой на "Укргидрометцентр" сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, сильный ветер ожидается в южных, восточных, большинстве центральных областей и Карпатах. Порывы ветра, прогнозируемые синоптиками, соответствуют І уровню опасности - "желтому".

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказывала, что во вторник в Украине будет солнечно и морозно, а также ожидается сильный ветер. По ее данным, воздух в стране серьезно прогреется только к четвергу, 26 марта. До этого ночью вероятны "минуса"; существенно теплеть днем будет сначала в южных регионах, только после этого тепло вернется в большинство областей страны.