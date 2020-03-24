По данным на утро 24 марта в Украине 84 человека заболели коронавирусом. Из них трое скончались, один пациент выздоровел. Об этом сообщил Минздрав.

За сутки прибавилось 11 случаев инифицирования: 10 из них - из Киевской области, один - из Тернопольской.

Карта инфицирования Covid-19 в Украине выглядит так (первая цифра - актуальная; в скобках приводится динамика за последние сутки):

Киев - 29 человек,

Киевская область - 15 человек (плюс 10 за последние сутки).

Черновицкая область - 25 человек,

Ивано-Франковская область - 5 человек,

Днепропетровская область - 2 человека,

Донецкая область - 1 человек,

Житомирская область - 2 случая,

Львовская область - 2 случая,

Тернопольская область - 2 (плюс 1 за последние сутки),

Черкасская - 1.

Ранее в МОЗ опубликовали пошаговую инструкцию, как не сойти с ума от коронавируса.

Как Украина и мир борются с коронавирусом, как наша страна живет на карантине - в нашей хронике Covid-19 за 24 марта, этот материал обновляется.