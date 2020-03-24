По состоянию на утро 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит в мире и Украине в связи с коронавирусом сегодня, 24 марта: Одесса останавливет транспорт, Трамп требует прекратить карантин.

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