В Офисе президента назвали поименно всех олигархов, с которыми встречался Зеленский
Офис президента Украины поделился списком представителей крупного бизнеса, которые посетили встречу с Зеленским, посвященную борьбе с распространением коронавируса в стране.
Об этом идет речь в официальном ответе Офиса президента на запрос "Украинских новостей".
Скан: Украинские новости
Фото: Украинские новости
Так, согласно списку посещений, с президентом Зеленским встречались Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Андрей Веревский, Игорь Воронов, Сергей Войцеховский, Виталий Гайдук, Вячеслав Климов, Сергей Тигипко, Александр Ярославский вместе со своим братом Алексеем и другие бизнесмены. Всего на мероприятие были приглашены 16 бизнесменов.
"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас", - заявил на встрече президент.
Напомним, что "Страна" ведет текстовый онлайн событий вокруг борьбы с пандемией коронавируса в Украине и остальном мире.