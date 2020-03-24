В Офисе президента рассказали, с кем из олигархов встречался Зеленский. Фото: Офис Президента

Офис президента Украины поделился списком представителей крупного бизнеса, которые посетили встречу с Зеленским, посвященную борьбе с распространением коронавируса в стране. 

Об этом идет речь в официальном ответе Офиса президента на запрос "Украинских новостей".

Скан: Украинские новости

 

Скан: Украинские новости

 

Скан: Украинские новости

Фото Украинские Новости

Фото: Украинские новости 

Так, согласно списку посещений, с президентом Зеленским встречались Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Андрей Веревский, Игорь Воронов, Сергей Войцеховский, Виталий Гайдук, Вячеслав Климов, Сергей Тигипко, Александр Ярославский вместе со своим братом Алексеем и другие бизнесмены. Всего на мероприятие были приглашены 16 бизнесменов. 

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас", - заявил на встрече президент.

Напомним, что "Страна" ведет текстовый онлайн событий вокруг борьбы с пандемией коронавируса в Украине и остальном мире.

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