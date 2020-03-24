С 00:00 24 марта во Львове и области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, впрочем, это не означает, что теперь все предприятия в регионе будут закрыты - такое решение местная власть не принимала.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Уточняется, что закон определяет понятие "чрезвычайная ситуация" как обстановку на отдельной территории, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения. Не стоит путать его с понятием "чрезвычайное положение", при объявлении которого органы власти получают дополнительные полномочия и могут вводить ряд ограничений конституционных прав людей.

Что может быть во время чрезвычайной ситуации:

предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим и транспортировка их в учреждения здравоохранения; эвакуация или отселение пострадавших;

санитарная обработка населения и специальная обработка одежды, техники, оборудования, средств защиты, зданий, сооружений и территорий, которые были заражены;

предоставление медицинской помощи пострадавшим, осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий, обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения;

введение ограничительных мер, обсервации и карантина;

предоставление психологической и материальной помощи пострадавшим, проведение их медико-психологической реабилитации;

обеспечение общественного порядка;

социальная защита пострадавших.

Фото: city-adm.lviv.ua

Напомним, еще 20 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Также мы писали, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях также ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в субботу, 21 марта, в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заражения коронавирусом жены замглавы облсовета. Правда, женщина находится в Киеве.