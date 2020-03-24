Львовская область перешла на режим чрезвычайной ситуации
С 00:00 24 марта во Львове и области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, впрочем, это не означает, что теперь все предприятия в регионе будут закрыты - такое решение местная власть не принимала.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Уточняется, что закон определяет понятие "чрезвычайная ситуация" как обстановку на отдельной территории, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения. Не стоит путать его с понятием "чрезвычайное положение", при объявлении которого органы власти получают дополнительные полномочия и могут вводить ряд ограничений конституционных прав людей.
Что может быть во время чрезвычайной ситуации:
- предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим и транспортировка их в учреждения здравоохранения; эвакуация или отселение пострадавших;
- санитарная обработка населения и специальная обработка одежды, техники, оборудования, средств защиты, зданий, сооружений и территорий, которые были заражены;
- предоставление медицинской помощи пострадавшим, осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий, обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения;
- введение ограничительных мер, обсервации и карантина;
- предоставление психологической и материальной помощи пострадавшим, проведение их медико-психологической реабилитации;
- обеспечение общественного порядка;
- социальная защита пострадавших.
Фото: city-adm.lviv.ua
Напомним, еще 20 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Также мы писали, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях также ввели режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, в субботу, 21 марта, в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заражения коронавирусом жены замглавы облсовета. Правда, женщина находится в Киеве.