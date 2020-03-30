Сегодня, 30 марта, православные отмечают День святого Алексия, а обладатели этого имени празднуют День ангела. В народе праздник называют Теплый Алексей, Солногрей или Водотек, он означает приход настоящей весны.

Теплый Алексей. История праздника

Алексий родился в IV веке в Риме. В ночь своего венчания на благородной девушке Алексей покинул дом ради паломничества. Ему привиделись похороны матери и он решил отречься от своего счастья, чтобы вымолить жизнь родного человека у Всевышнего.

Последующие 17 лет он жил в турецком городе Эдессе, прося милостыню. Хлеб и вода были его пищей, все время он проводил в молитвах при храме Пресвятой Богородицы.

Однажды пономарь храма увидел Деву Марию, которая указывала на Алексея как на человека Божьего. После этого Алексея стали почитать и преподобный тайно покинул город, чтобы вернуться домой. Однако родители не узнали сына в нищем бездомном. Отец приютил скитальца, делился с ним едой, но тот ел только хлеб и пил воду, молясь каждую ночь. Перед смертью он написал правду о своей жизни, после чего мир узнал о подвиге святого.

Что можно и чего нельзя делать

Церковь не одобряет работу, которую делают вместо молитвы или похода в храм. Трудиться разрешается после богослужения.

Считается, что человеку в этот день следует уделить время душе и бескорыстным делам. Не зря "праздник" происходит от слова "праздный" и означает того, кто не работает. На украинском языке "свято" знаменует, что день проводят в святости и помощи ближнему.

В праздник христианские традиции переплетаются с народными. Так, сегодня не шили и не готовили еду. Не планировали в этот день дорогу. В особенности, если Теплый Алексей праздновали в понедельник (как в этом году).

Теплый Алексей. Приметы и традиции

Молодежь делала бумажные кораблики и пускала их по воде, чтобы привлечь в дом достаток и благополучие.

В семье, где есть новорожденные, не принято было ничего одалживать. Запрет распространялся на деньги и продукты. Считалось, что так можно отдать счастье ребенка.

Есть и примета про сбор талой воды, которой умывались и укрепляли волосы, а также стирали одежду. Если в этот день светит солнце, значит урожай будет хорошим. Об этом же свидетельствовали ручьи. Сережки на орешнике означали окончательную победу весны над зимней стужей.

Пасечники прогревали ульи на солнце, окропляя их освященной в храме водой, крестьяне подготавливали картофель для посадки, занимались ремонтом сельхозинвентаря. А рыбаки ловили на реке щуку голыми руками, когда рыба разбивала головой тонкий лед.

У девушек также были свои традиции в праздник. Они выходили в поле зазывать весну. На восходе они оставляли на полотне приготовленный пирог. Незамужние ломали иву с закрытыми глазами, чтобы по ветке определить суженого: длинная и ровная означала высокого и статного парня. После этого веточкой касались понравившегося парня и верили, что он обязательно заглянет в гости.

В храмах святому Алексею молились о хорошем урожае и теплой погоде. Считалось, какой будет сегодняшняя погода, такой будет и день на Пасху.

День ангела Алексея. Открытки и поздравления