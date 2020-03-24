Знаменитый пловец, олимпийский чемпион Камерон ван дер Бург из ЮАР назвал коронавирус Covid-19 худшей инфекцией, которой он когда-либо был заражен. Спортсмен борется с вирусом уже 14 дней.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Безусловно, это самый страшный вирус, который я когда-либо переносил, несмотря на то, что я здоровый человек с сильными легкими, веду здоровый образ жизни и молодой. Хоть тяжелые симптомы ушли, я все еще борюсь с серьезной слабостью и остаточным кашлем, который я не могу пока преодолеть", - пожаловался пловец.

Ван дер Бург добавил, что любая физическая активность оставляет его изможденным в течение нескольких часов. При этом олимпиец отметил, что спортсмены, которые заразятся Covid-19, потеряют большую часть своей физической подготовки.

"Инфекция незадолго до соревнований - худший вариант", - пишет южноафриканец.

Напомним, что Камерон ван дер Бург стал обладателем золотой награды на Олимпийских играх 2012 и завоевал "серебро" Игр 2016-го года.

Скриншот: Камерон ван дер Бург

Ранее "Страна" сообщала, МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

Напомним, что известный оперный певец Пласидо Доминго недавно рассказал, что заражен коронавирусом.

Также мы писали, что тем же вирусом заболела украинка, звезда Голливуда, Иванна Сахно.