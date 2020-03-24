В Николаеве в субботу, 21 марта, произошла драка со стрельбой. Оружие применили полицейские-спецназовцы, которые сначала справили малую нужду на чужое авто, а потом стреляли в его хозяина, который сделал им замечание.

Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Инцидент произошел вечером, возле дома №4 на проспекте Героев Сталинграда. Двое пьяных мужчин, которые оказались полицейскими из роты спецназа, справляли нужду на припаркованный автомобиль. Владелец машины увидел это и сделал мужчинам замечание.

После этого завязался конфликт, один из участников, который был пьян, достал пистолет и стал целиться в хозяина авто. Тот попытался отбежать, но получил несколько пуль в спину. Очевидцы вызвали "скорую" и полицию.

Патрульные задержали стрелка. Им оказался старший лейтенант полиции роты спецназа. Его товарищ, сержант полиции, с места происшествия скрылся, но был задержан позже. Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняют следователи ГБР.

Напомним, в начале марта в Николаеве разбойники ворвались в дом топ-менеджера госпредприятия "Укроборонпрома" и дважды выстрелили в его жену.