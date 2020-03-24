В Минздраве дали украинцам несколько советов о том, как сохранить психическое здоровье из-за нехватки общения и физической активности во время карантина, введенного в стране для противодействия распространению коронавируса.

Памятку с советами опубликовали в официальном Telegram-канале МОЗ "Коронавирус инфо".

В Минздраве порекомендовали бороться с замкнутостью при помощи онлайн-общения. В случае депрессии из-за недостаточной физической активности, по утверждениям МОЗ, нужно тренироваться дома, найти новое хобби или просто заниматься самосовершенствованием.

Кроме того, в памятке указано, что не стоит закупать большое количество продуктов, так как товарного дефицита не будет.

"Много кто из нас сталкивался и с более опасными вирусами и с успехом их побеждал", - сказано в сообщении.

Скриншот, фото: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, по состоянию на вечер понедельника, 23 марта, в Украине общее число зараженных коронавирусом составляло 83 человека.