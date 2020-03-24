В Китае уже 8 апреля начнут снимать ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса и был закрыт для въезда-выезда с конца января.

Об этом со ссылкой на заявление штаба Уханя по профилактике и борьбе с распространением Covid-19 пишет РИА Новости.

"Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", - сказано в заявлении.

А комитет по здравоохранению провинции Хубэй заявил о снятии с полуночи 25 марта всех ограничений на поездки по провинции, исключение пока, напомним, составляет лишь ее административный центр - город Ухань.

Власти провинции решили отменять ограничения постепенно, двухнедельный период между снятием карантина со всей провинции и отдельно с города Ухань позволит проанализировать, меняется ли эпидемическая ситуация в стране с учетом начала поездок по ней тех, кто почти два месяца были изолированы от внешнего мира в эпицентре эпидемии.

Так как Ухань является очагом распространения нового типа коронавируса, его жителям придется провести в строгом карантине еще две недели, даже несмотря на то, что эпидемическая ситуация в городе улучшилась и за последние несколько дней там выявили лишь один новый случай заражения.

Выезд пока будет разрешен лишь здоровым жителям города и провинции, все поездки будут осуществляться строго на основании так называемого "зеленого кода здоровья", который свидетельствует о том, что человек здоров и не представляет угрозу для окружающих. Для того, чтобы получить "код здоровья" в провинции Хубэй, необходимо предоставить данные о своем здоровье, полное имя, номер удостоверения личности, номер телефона, данные о недавних передвижениях, контактах, а также обязательно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Напомним, по данным на 24 марта, по числу смертей от коронавируса Италия почти в два раза опередила Китай.