В Одессе вслед за Киевом ограничивают работу общественного транспорта. Им смогут воспользоваться те граждане, которые работают на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, видео обнародовано в Facebook.

"Мы хотели сделать так, чтобы без определенной шоковой терапии упорядочить пассажирские перевозки. Обратились к пожилым людям, льготникам, чтобы они по возможности не пользовались общественным транспортом, так как введены ограничения по количеству находящихся в салоне - не более 10 человек. К сожалению, эта мера и наши обращения остались без должного внимания", - заявил Труханов.

По его словам, после этого городские власти приняли вынужденное решение об ограничительных мерах.

"Мы приняли решение перевести весь транспорт и частных перевозчиков в режим специального транспорта. В первую очередь он будет перевозить людей, которые едут к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - сказал мэр Одессы.

Видео: Facebook/ Геннадий Труханов

Напомним, в Киеве с 23 марта общественный транспорт перевозит только тех людей, которые заняты в критически важных для жизнедеятельности города объектов.

Также мы писали, что а в Черновцах, Ужгороде, Луцке и Нововолынске транспорт и вовсе останавливают.