Поговорят о пандемии. Саммит G20 впервые в истории пройдет в формате видеоконференции
Мировая политика из-за пандемии коронавируса Covid-19 переходит в режим онлайн. Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) на этой неделе все-таки состоится, но пройдет в формате видеоконференции.
Об этом рассказали источники агентства Kyodo в правительстве Японии.
По данным анонимного источника, саммит G20 в режиме телеконференции состоится уже в этот четверг, 26 марта.
"В настоящее время идет очень активная подготовка, что бы саммит Большой двадцатки прошел без помех и на самом высшем техническом уровне", - уточнил источник.
Главной темой саммита станет обсуждение пандемии коронавируса и путей преодоления сложной ситуации для мировой экономики. Ранее встречи G20 никогда не проводились в таком формате.
Предстоящий саммит будет созван по настоянию Саудовской Аравии.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Франции назвал борьбу с коронавирусом войной, которая далека от победы.