Мировая политика из-за пандемии коронавируса Covid-19 переходит в режим онлайн. Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) на этой неделе все-таки состоится, но пройдет в формате видеоконференции.

Об этом рассказали источники агентства Kyodo в правительстве Японии.

По данным анонимного источника, саммит G20 в режиме телеконференции состоится уже в этот четверг, 26 марта.

"В настоящее время идет очень активная подготовка, что бы саммит Большой двадцатки прошел без помех и на самом высшем техническом уровне", - уточнил источник.

Главной темой саммита станет обсуждение пандемии коронавируса и путей преодоления сложной ситуации для мировой экономики. Ранее встречи G20 никогда не проводились в таком формате.

Предстоящий саммит будет созван по настоянию Саудовской Аравии.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Франции назвал борьбу с коронавирусом войной, которая далека от победы.