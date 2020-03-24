Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для экономики страны борьба с эпидемией коронавируса будет сравнима по последствиям с самой настоящей войной.

"Это война, и она будет продолжаться. Мы столкнемся с самым настоящим экономическим кризисом. То, что мы уже пережили из-за эпидемии коронавируса - еще далеко не все", - заявил Макрон в интервью Le Journal du Dimanche, как передает портал Rfi.

Президент Франции не исключил, что в ближайшее время власти страны могут принять новые меры. что бы остановить распространение заразы.

"Мы должны справиться с чрезвычайной санитарной ситуацией. Защитить самых слабых и пожилых, а после -и саму систему здравоохранения", - отметил хозяин Елисейского дворца. И то, как страна переживет этот кризис, Макрон назвал "тестом демократии на солидарность".

Обстановка в Елисейском дворце после начала эпидемии сильно изменилась. Президент отменил все официальные приемы, а в самом здании находится лишь каждый третий сотрудник. Со своей командой Макрон общается по телефону и интернету, используя различные мессенджеры.

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон недоволен, что легкомысленные французы ходят в парки и на пляжи во время карантина.