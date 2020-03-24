Президент США Дональд Трамп выступил с призывом о необходимости отмены через 15 дней всех ограничений для экономики, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Глава Белого дома в своем Twitter написал, что решение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема. Так же президент США пообещал принять нужное решение после окончания карантина и "пройти этот путь".

Напомним, по состоянию на понедельник 23 марта, в США было зарегистрировано 35 200 случаев заражения Covid-19, и 470 летальных исходов. Сильнее всех городов пострадал Нью-Йорк, где было зарегистрировано почти 17 000 случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Джонсон объявил в Великобритании карантин после резкого роста числа зараженных и смертей от коронавируса.

Так же мы рассказывали, что Трамп отменил встречу Большой семерки в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса.