В столице Испании, которая становится новым эпицентром коронавируса в Европе, тела умерших от коронавируса COVID-19 будут хранить на катке в здании Ледового дворца.

Такое решение принято из-за того, что похоронные бюро не справляются с возросшей нагрузкой.

Об этом сообщает испанское издание La Voz de Galicia.

Каток имеет площадь 1800 квадратных метров и способен временно принять много тел, которые уже не помещаются в похоронных бюро. Сотрудники последних из-за возросшей нагрузки также испытывают нехватку защитных костюмов для работы с телами умерших от коронавируса.

По числу выявленных случаев заражения новым вирусом и смертей от его осложнений Испания находится на втором месте в Европе после Италии.

Сейчас там более 33 тысяч заболевших. 2182 человека умерли, из них 1263 - в автономном сообществе Мадрид.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании начали строить мобильные морги-шатры для жертв коронавируса.

Между тем в ВОЗ заявили, что тела умерших от нового вируса не заразны.