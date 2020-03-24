Курьезный случай произошел несколько дней назад в Печерском районе столицы - на улице Алмазова. Семейный конфликт окончился пальбой из револьвера.

Об этом "Стране" рассказали собственные источники в патрульной полиции.

Супруги, которые долгие месяцы пытаются развестись через суд, не могут поделить общего сына. Со слов отца, последний постоянно живет с ним, так как жена балуется наркотиками и ведет разгульный образ жизни.

Во время одной из встреч, когда мальчик должен был остаться с отцом, женщина схватила его и попыталась убежать. Отец ребенка догнал супругу, отнял наследника и повел его к машине. Однако женщина не собиралась сдаваться: она выхватила пневматический револьвер и, не обращая внимания на прохожих, ринулась догонять супруга с ребенком, стреляя в их сторону из револьвера типа "флобер".

Несколько пуль попало в мужчину, пока он успел добежать до авто и укрылся в нем. Неравнодушные свидетели вызвали полицию и скорую помощь. Приехавшие врачи диагностировали у мужчины легкие травмы от попадания металлических шариков из револьвера. Ребенок, к счастью, не пострадал.

А разъяренная женщина до приезда полиции скрылась в неизвестном направлении. Полиция завела уголовное производство по статье "Хулиганство" и разыскивает агрессивную мамашу со стволом.

Ранее "Страна" рассказывала о драме в Николаеве, где 64-летняя мать выстрелила в коллектора, который пришел к ее сыну-должнику.

Также мы сообщали о случае в Сумах: там женщина из пистолета расстреляла мужчину и его 15-летнюю дочь прямо в офисе.