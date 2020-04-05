Из-за введения длинного карантина в Украине население начинает чувствовать панику. "Вирус паники" может оказаться страшнее коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook предупредило Министерство охраны здоровья.

Ведомство призвало заботиться о своем психическом и физическом здоровье. Оно опубликовало краткие инструкции, как можно справиться с паникой.

Для преодоления страха общения МОЗ посоветовало объединяться в клубы по интересам и устраивать обсуждение книг, чемпионаты по играм или обсуждение фильмов.

Тем, кто впал в депрессию из-за недостатка физической активности, медики рекомендуют делать зарядку дома, заняться самосовершенствованием или найти себе хобби.

Зависимым от интернета и склонным к самолечению следует не гуглить симптомы в сети, а спрашивать мнения живых специалистов, а также постараться здраво оценивать риски.

Наконец, всех, кто ринулся делать хомяьчи запасы продуктов и туалетной бумаги, в МОЗ успокоили: дефицита товаров не будет. Нужно критично относиться к людям, которые подстегивают ажиотажный спрос.

Ранее "Страна" приводила информацию Минздрава о том, можно ли заразиться коронавирусом от кошек и собак.

Также мы публиковали призыв главы МОЗ ввести в Украине режим ЧП.