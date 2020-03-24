В Тернопольской области лабораторно подтвердили второй случай заражения коронавирусом Covid-19. Инфицированный мужчина был на похоронах вместе со священником, у которого заболевание диагностировали двумя днями ранее.

Об этом сообщается в Facebook Тернопольского областного лабораторного центра МОЗ.

"В 20:10 23 марта 2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай Covid-19", - сказано в предпоследней записи в соцсети.

Позже центр опубликовал еще один пост о заболевших. Оба инфицированных тернопольчанина были на похоронах в одном населенном пункте области и заболели одновременно.

Таким образом, можно говорить об общем источнике инфекции.

Лицам, которые контактировали с заболевшими, рекомендуют самоизолироваться и сообщить об этом своему врачу.

Как писала "Страна", 21 марта, после выявления инфицирования коронавирусом священника в Тернополе власти решили приостановить работу общественного транспорта.

Мы также рассказывали, что под Тернополем покупатель пришел в магазин в маске чумного доктора.