Медики Франции сообщили об успешном действии комбинации двух уже существующих лекарственных препаратов гидроксихлорохина и азитромицина, которые испытывали против нового коронавируса SARS-CoV-2.

Результат успешного использования препаратов приведен в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Сначала французские ученые провели клинические исследования, в которых использовали только гидроксихлорохин, а потом изучили его влияние на пациентов с коронавирусом в сочетании с антибиотиком азитромицином.

Исследования проводились на базе инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета.



В исследовании приняли участие 36 взрослых пациентов, как с симптомами COVID-19, так и без, у которых было подтверждено носительство SARS-CoV-2 в пробе носоглотки. Из тех, кто не согласился на прием новых препаратов, составили контрольную группу из 16 человек, и им продолжали, как и раньше, назначать симптоматическое лечение и антибиотики для предотвращения бактериальной суперинфекции.

Оставшиеся 14 пациентов в течение десяти дней принимали перорально 200 миллиграмм сульфата гидроксихлорохина три раза в день. Шестеро из них, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции первые два дня по 500 миллиграмм азитромицина в день, а затем в течение четырех дней — по 250 миллиграмм. Все шестеро пациентов хорошо переносили комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина. Ежедневно им делали электрокардиограмму для контроля отсутствия побочных эффектов на сердце.

Уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат, который был подтвержден в последующие дни. То есть, все больные COVID-19 в тестовой группе за пять дней полностью вылечились.



Интересно и то, что одна пациентка, получавшая только гидроксихлорохин, и не излечившаяся, на восьмой день исследования начала принимать азитромицин, а на девятый день ее пробы на вирус были уже отрицательными.

Ученые отмечают, что, несмотря на то, что тестовая группа была очень небольшой, и для подтверждения результатов, необходимо проведение более масштабных клинических испытаний, результаты - очень обнадеживающие.

На сегодняшний день не существует специальных препаратов, предназначенных для лечения COVID-19. При этом в нескольких сотнях клинических испытаний, которые проводятся по всему миру, изучается действие на коронавирус SARS-CoV-2 существующих лекарств, одобренных для других показаний.

В основном исследования строятся вокруг двух групп препаратов: ремдесивира - внутривенного лекарственного средства с широкой противовирусной активностью, которое ингибирует репликацию вируса посредством преждевременного прекращения транскрипции РНК, и антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина.



В лабораторных испытаниях все три препарата показали активность против SARS-CoV-2, а хлорохин сегодня используется в качестве рекомендуемого противовирусного средства для лечения COVID-19 в Китае.

Ранее "Страна" сообщала, что медики собираются тестировать лекарство от коронавируса на пациентах, а также о том, что Трамп попытался переманить в США группу немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.