Философ Люсьен Сэв умер на 94-м году жизни от коронавируса, лекарство от которого успешно испытано во Франции.

О его смерти сообщила газета Французской компартии L'Humanite.

На протяжении многих лет он считался во Франции одним из ведущих представителей марксистской философии.

В своих последних работах Сэв стремился доказать, что учение Карла Маркса и его основополагающий труд "Капитал" "не утратили актуальности в XXI веке".

"Мы наблюдаем историческое вступление капитализма в его финальную стадию", - утверждал исследователь. Он полагал, что "на повестке дня ныне стоит гигантская задача формирования общества посткапитализма".

По словам его биографов, Сэв, родившийся 9 декабря 1926 года, всерьез заинтересовался марксизмом еще в студенческие годы. Он посвятил затем различным аспектам этой доктрины свои главные работы. Среди наиболее известных книг философа - "Марксизм и теория личности" (1969), "Введение в марксистскую философию" (1980), "Коммунизм, второе дыхание?" (1980), "Маркс и мы" (2004).

В 1970-1982 годах профессор Сэв возглавлял парижский издательский дом "Эдисьон сосьяль". На протяжении более тридцати лет, начиная с 1961 года, он был членом Центрального комитета ФКП, но затем разошелся во взглядах с партийным руководством.

В 1983 году президент Франции Франсуа Миттеран включил исследователя трудов Маркса в состав Национального консультативного комитета по вопросам этики. Профессор также был отмечен главной премией французской философской ассоциации "Союз рационалистов".

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