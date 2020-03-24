Итальянская актриса Лючия Бозе умерла от заболевания, вызванного коронавирусом на 90-м году жизни. Об этом её сын Мигель Бозе сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Дорогие друзья ... я сообщаю вам, что моя мать Лючия Бозе только что скончалась. Она уже в лучших местах", - написал он.

В юности Лючия работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не стала победительницей на конкурсе красоты "Мисс Италия". Дебют Бозе на большом экране состоялся в 1950 году в ленте Де Сантиса "Нет мира под оливами". В этом же году она снялась в фильме Антониони Микеланджело "Хроника одной любви", а через три года - в его же ленте "Дама без камелий".

В 2000 году Лючия Бозе осуществила мечту своей юности - открыла первый в мире Музей ангелов. В экспозиции музея, расположенного в городке Турегано в провинции Сеговия (Испания), представлено более восьмидесяти работ современных художников из разных стран с изображениями ангелов, а также различные ангельские скульптуры.

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