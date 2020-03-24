В марте оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр. Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.

О снижении цены сообщается в Facebook Кабинета министров Украины.

В новой цене не учитываются НДС, наценки газосбытов и расходы на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Снижение цены прокомментировал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса, правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и "Нафтогаз" обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - заявил Денис Шмыгаль.

Между тем НАК "Нафтогаз" сообщает, что такая цена в марте сформировалась благодаря появлению на внутреннем рынке нового ликвидного ценового индикатора. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки за март-декабрь 2020 года, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

При расчете цены газа для населения на март "Нафтогаз" решил взять во внимание новые рыночные обстоятельства. Поскольку постановлением Кабинета министров задается максимально допустимый уровень цены, "Нафтогаз" выбрал наименьшую цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа оператору ГТС Украины.

Напомним, в январе, в разгар отопительного сезона в Украине, правительство поменяло цену на газ для населения и формулу, по которой она будет определяться.

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