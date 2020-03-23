Число заразившихся коронавирусом во Франции, где заявили о первом успешном испытании лекарства от новой инфекции, возросло более чем на 3 тысячи человек и составляет 19 856 человек, 860 человек скончались.

Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает РИА Новости.

Таким образом, по меньшей мере 186 человек умерли во Франции от вызванного коронавирусом заболевания за последние 24 часа.

"В общей сложности во Франции было подтверждено 19 856 случаев заболевания ... 860 человек скончались", - сказал Веран на брифинге в понедельник.

Ранее сообщалось о 16 018 заболевших и 674 умерших от коронавируса во Франции.

Веран отдельно отметил, что на этой неделе больницы и дома престарелых получат еще 20 млн масок, в том числе повышенной прочности. Кроме того, он сообщил о смерти двух врачей.

"Они умерли, выполняя свой долг, потому что они были врачами", - сказал он.

Отметим, что эпидемия коронавируса во Франции перешла в третью стадию. С 17 марта во Франции введены строгие ограничения на передвижения людей как минимум на две недели.

В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.

Ранее "Страна" сообщила, что новый коронавирус убил известного французского философа.