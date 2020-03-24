Число умерших от коронавируса людей во всем мире превысило 16 тысяч. В лидерах по количеству жертв инфицирования находится Италия.

Такие данные опубликованы на сайте частного исследовательского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, который ведет статистику заболеваемости.

К вечеру 23 марта вирус унес жизни 16 381 человека. В Италии скончались 6 077 зараженных коронавирусом. На втором месте находится китайская провинция Хубэй с 3 152 смертями. Более 2,2 тысяч смертей зафиксированы в Испании, более 1,8 тысяч - в Иране и почти 900 - во Франции.

Далее в списке следуют Великобритания (335), Нидерланды (213) и Германия (118).

Как сообщала "Страна", в Италии за сутки от коронавируса скончались больше 600 человек.

А в США число подтвержденных случаев коронавируса за сутки увеличилось почти на 8,5 тысяч человек.