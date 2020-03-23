В понедельник появилась информация о десяти новых случаях коронавирусной инфекции за стуки в Украине. Однако она еще требует уточнения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Общее количество зараженных коронавирусом в стране на конец вчерашнего дня составляло 73 случая. То есть сейчас получается уже 83.

"В понедельник поступила информация о 10 новых случая коронавируса. Мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", - сказал Ляшко.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

По данным на воскресенье, в Украине выздоровел один инфицированный и умерли трое.

"Страна" внимательно следит за развитием ситуации с заболеваемостью и контролем ее распространения в Украине.

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