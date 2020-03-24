Борис Джонсон объявил в Великобритании карантин после резкого роста числа зараженных и смертей от коронавируса
После того, как в Великобритании число погибших от коронавируса перевалило за три сотни, Борис Джонсон объявил карантин. Передвижения будут ограничены, информирует The Sun.
В своем обращении к нации Джонсон объявил о закрытии всех второстепенных магазинов и запрете публичных мероприятия с участием более 2 человек по примеру Германии. Людям велено оставаться дома.
Все, кто нарушит условия карантина, будут оштрафованы.
Джонсон назвал коронавирус "самой большой угрозой, с которой эта страна сталкивалась десятилетиями".
В стране 6650 случаев болезни и 335 смертей.
Ранее сообщалось, что Великобритания закрыла все пабы, рестораны и спортзалы из-за Covid-19.
Также мы писали, что в Великобритании ожидают, что эпидемия коронавируса продлится год, а 80% жителей страны будут заражены.