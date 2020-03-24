Пандемия и карантин: нужно ли идти вслед за Европой?

Количество официально зарегистрированных больных коронавирусом в Украине по последним вчерашним данным уже было под 80. Причем в однозначные "лидеры" вышел Киев, обойдя Черновцы и всех остальных. В принципе, "лидерство" Киева было предсказуемо, учитывая тот факт, что он является главным "хабом" для всего населения страны, а также сравнительно высокий уровень доходов киевлян, позволяющий им ездить отдыхать за границу. И привозить домой коронавирус.

Конечно, в сравнении с Западной Европой и даже с соседней Польшей показатели заболеваемости в Украине пока невысокие. Но это лишь подтверждает, что Украина всегда была переферией Европы, – что в обычной жизни, конечно, было плохо, но в данном случае оказалось хорошо (как в кои-то веки оправдала себя полная изоляция Северной Кореи, которая, находясь рядом с Китаем, до сих пор остается территорией, чистой от коронавируса).

Однако очевидно, что значительный рост украинских цифр – лишь вопрос времени. Того времени, когда начнут массово проводить тесты на коронавирус.

Кроме того, вчера Всемирная организация здравоохранения сообщила, что рост количества больных в мире в последние дни резко ускорился – и это несмотря на то, что именно последняя неделя стала неделей жесткого карантина во многих странах мира. А это, естественно, ставит под вопрос саму необходимость ограничительных мер.

Вводя жесткий карантин, украинская власть и местные власти просто копируют Западную Европу. Что вполне логично – ведь мы идем по тому же "графику", только с опозданием. Однако, как уже сказано, ограничительные меры не снижают рост заболеваемости.

Все, что они могут дать, – это замедление прихода пика заболеваемости в Украине. В этом, опять же, есть свой резон: когда придет пик и медицина уже будет лучше готова (будем надеяться), появятся научные обобщения насчет того, какие способы лечения более эффективны.

Однако за все это Украина заплатит падением экономики. Соединенные Штаты или Евросоюз могут позволить себе жесткий карантин – в конце концов, для социально-экономической поддержки населения они напечатают больше долларов или евро. Инфляция будет, но не такой уж и значительной, потому что обе основных валюты рассосутся по всему миру. И то даже в Америке и в ЕС ожидается колоссальный экономический спад и Трамп уже говорит о необходимости выходить с карантина.

А вот если Украина напечатает побольше гривны, чтобы хотя бы свести бюджетные концы с концами, вся эта денежная масса останется в стране – со всеми вытекающими последствиями для цен и курса. Поэтому власти стоит очень серьезно задуматься над тем, стоит ли во всем копировать Запад. Потому что выжившим после коронавируса будет просто не на что жить на развалинах экономики.

Курс Нацбанка перешагнул 28 грн: что дальше?

Экономическая активность в Украине упала настолько, что люди даже перестали покупать доллары. Понятно, что спрос на них упал, среди прочего, еще и потому, что валюты в кассах банков практически нет. А в сумме с карантином этот факт отбил у многих желание пытаться ее купить.

Наличный курс доллара практически не меняется уже пятый день именно потому, что весь наличный рынок пассивен. Иногда банки ради развлечения снижают или повышают то курс покупки, то курс продажи на 10-20 копеек, но от этого ничего не меняется. Введенная в прошлую среду практика огромной маржи в 1-1,5 гривны сделала валютообменные операции не интересными.

Между тем, на безналичном рынке процессы идут, и весьма бурные. Межбанковский рынок вчера с утра взял новую планку: сразу начал торги с отметки выше 28 гривен, чего на прошлой неделе еще не было. До обеда гривна продолжала проседать (максимальная отметка – 28,18), но потом на торги вышел Нацбанк, продал сравнительно немного, однако и этого хватило, чтобы торги закончились на 27,65.

Но вот тут началось самое интересное: по итогам дня НБУ установил официальный курс не на уровне среднего на торгах, а близко к максимуму – 28,11. Так что курс Нацбанка вчера тоже преодолел отметку 28 – и это означает начало роста цен на многих рынках. В частности, ряд застройщиков в контрактах прописывал неизменность гривневых цен на квартиры именно до того момента, когда официальный курс преодолеет отметку 28.

А самое главное: поставив планку выше 28, НБУ продемонстрировал, что не собирается держать оборону на этой отметке. И потому возникает вопрос – существует ли вообще отметка, которую Нацбанк считает критической.

Даст ли МВФ 10 миллиардов?

Падение гривны и экономики в целом сделали актуальной тему кредита от Международного валютного фонда. Вчера о нем говорили и президент, и министр внутренних дел. Первый говорил о том, что МВФ нас уже поддерживает (правда, пока только морально), второй – о том, что для Украины необходим кредит.

СМИ вчера сообщили о том, чего хочет Киев от фонда: 5,5 млрд долларов по программе, которая обсуждается уже второй год, и 4,5 млрд в качестве помощи для борьбы с коронавирусом. Итого – 10 миллиардов или четверть прошлогоднего украинского бюджета (каким будет бюджет этого года, сейчас трудно представить).

Однако на пути к этим 10 миллиардам – минимум два препятствия: закон о земле и закон о невозврате Игорю Коломойскому "Приватбанка". Причем второй закон сейчас даже более актуален, чем первый. Даже ходили слухи о том, что МВФ согласен повременить с рынком земли (все равно скупка земли в условиях пандемии не слишком актуальна), но "антиколомойский" закон хочет обязательно.

Параллельно ходили слухи о том, что Владимир Зеленский готов заставить свою фракцию проголосовать за этот закон – но при условии, что кредит обязательно дадут, причем быстро. Однако со стороны МВФ пока такого обязательства публично не прозвучало.

Очевидно, что Зеленский снова очутился на растяжке. Принять закон против Коломойского и получить его себе во враги – удовольствие небольшое. Не получить деньги от МВФ - тоже проблема. Првильной была бы политика удара сразу по двум направлениям - и запрета по возврату "Прватбанка" Коломойскому (с активизацией "сбивания" с него миллиардов долларов, которые тот вывел из банка), и по отказу от сотрудничеста с МВФ и переход на более гибкую внутреннюю и внешнюю политику. Но пока ничто не указывает, что Зе готов к такому варианту. А потому и продолжает метаться между Коломойским и Фондом.

Кто обвалил промышленность?

Вчера замглавы Офиса президента Юлия Ковалив выдала прогноз насчет того, что падение ВВП Украины в 2020 году из-за пандемии коронавируса (точнее, из-за карантина, связанного с пандемией) составит 5%. Прогноз еще достаточно оптимистический, учитывая тот факт, что предыдущие кризисы (2008 и 2014 годов) обходились Украине в 15% экономики.

Однако все это – пока прогноз. А вот реальность – это вчерашняя новость о том, что в феврале в Украине снова упало промышленное производство. При этом падение промышленности происходит уже восьмой месяц подряд. И коронавирус тут ни при чем.

Одна из главных проблем Украины сегодня – это то, что у нее нет запаса прочности на случай кризиса. А причина этого – нежелание трех правительств подряд (Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука) заниматься поддержкой промышленности.

В течение четырех лет – с 2015 по 2019 – мировая экономика была стабильна и позволяла развивать украинскую. На сельском хозяйстве это сказалось позитивно – но агропром пользовался весьма серьезной поддержкой от Гройсмана. А вот на промышленность всем было плевать.

Приняли политическое решение отказаться от угля с Донбасса – и плевать на то, что это обвалит ВВП. Приняли политическое решение отказаться от российского газа – и плевать на то, что это обвалит промышленность. Именно в этом, а не в каких-то сезонных факторах – главная причина того, что промпроизводство падает уже восьмой месяц. И в том, что оно толком не росло ни в одном году, начиная с 2014-го.

А теперь можно только представить, каким будет падение после введения карантина.

Посадят ли Гончарука за экспорт масок?

Тем временем экс-премьеру Гончаруку – угрожает тюрьма на срок от двух до пяти. По крайней мере, именно столько светит по статье "Служебная халатность", по которой открыла уголовное производство Специализированная антикоррупционная прокуратура. Халатность Гончарука, по мнению САП, состоит в том, что он в бытность премьером не запретил экспорт медицинских масок.

Гончарук оперативно выступил с оправданиями, хотя делать это, пожалуй, и не стоило. Поскольку очевидно, что все это "дело" – лишь попытка Назара Холодницкого попиариться на резонансной теме и заодно помочь нынешней власти найти виновника.

На самом деле понятно, что никакой уголовной ответственности экс-премьер не понесет. Поскольку на момент продажи масок за границу не существовало никакого нормативного документа, определяющего внутриукраинскую потребность в медицинских масках. И их экспорт – это ошибочное с точки зрения политики решение, но не уголовное преступление и даже не административное.

Халатность правительства Гончарука и нынешнего Кабмина в том, что все решения они принимают с опозданием. Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что в скором времени граждан будут впускать из-за границы только после того, как те пройдут тест на коронавирус. Правда, сроки этого нововведения министр не сообщил – поскольку у нас все еще нет тестов в нужном количестве. Хотя очевидно, что эту меру нужно вводить не завтра или послезавтра, а вчера или позавчера.

Кулеба признал, что изменение температуры неэффективно. Но именно при таких "профилактических мерах" из Европы и с курортов за последние недели вернулось 60 тысяч украинских граждан. Сколько из них привезли с собой коронавирус – узнаем через пару недель.

И это только последний пример. А отказ правительства реагировать на январское письмо секретаря СНБО насчет запрета экспорта масок и перчаток – это один из первых примеров. Между ними – еще десяток случаев, продемонстрировавших, что украинская власть не умеет мыслить стратегически, решая только вопросы сегодня на сегодня. Но это уже не проблема отдельно взятого Гончарука или Шмыгаля – это глобальный вопрос деградации украинской власти за последнюю четверть века. Уголовными производствами его не решишь.