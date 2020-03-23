Уже 100 885 человек, ранее заразившихся коронавирусом в разных странах, полностью выздоровели.

Об этом говорят данные на интерактивной карте заболеваемости, созданной сотрудниками американского частного исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

59 882 выздоровлений приходится на китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение инфекции по странам и континентам. На втором месте - Иран с 8 376 поправившимися. За ним следует Италия, где переболели коронавирусом и выздоровели 7 432 человека.

Далее следуют Испания (3 355 случая выздоровлений), Южная Корея (3 166) и Франция (2 200).

Всего в мире к 23 марта зарегистрированы 372 563 случая заболевания коронавирусом.

Как писала "Страна", к понедельнику число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 40 тысяч. За последние два дня оно удвоилось.

Мы также приводили прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса.