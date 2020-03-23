Кипр вводит комендантский час с 18:00 24 марта до 13 апреля. Об этом заявил президент страны Никос Анастасиадис, передает In-Cyprus.

Передвижение будет ограничено с завтрашнего дня в 18:00, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо, что является последним в серии жестких новых мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Так, в своем телевизионном обращении президент объявил о закрытии парков, площадей, детских игровых площадок и пляжей, а также строительных площадок и заявил, что граждане не могут посещать церкви и храмы.

"Это война, которую можно выиграть, только если мы останемся в наших убежищах", заявил он.

Отметим, что в Кипре 116 заболевших, 21 из которых зарегистрированы сегодня, и одна зафиксированная смерть.

Ранее сообщалось, что за последние два дня число заболевших коронавирусом в США удвоилось.

Также мы писали, что китайский эксперт-вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.