Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: число жертв за этот период составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне число жертв коронавируса в Италии превысило 5,4 тысячи.

"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423" , - сказал Боррелли в воскресенье на вечернем брифинге. В субботу сообщалось о 952 выздоровевших.

Власти продолжают всячески ужесточать меры для тех, кто не соблюдает режим карантина.

При этом все еще продолжают работать супермаркеты, аптеки, банки, почтовые отделения и общественный транспорт.

Ранее "Страна" информировала, что за последние два дня число заболевших коронавирусом в США удвоилось.

Также мы писали, что власти Италии из-за коронавируса закрыли все предприятия страны, кроме самых необходимых.