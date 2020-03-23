Денис Шмыгаль считает, что сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине, которое существенно отличается от уже введенной в нескольких регионах страны чрезвычайной ситуации.

Об этом премьер-министр Украины заявил в эфире телеканала ICTV.

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине довольно умеренно по сравнению со многими странами Европы", - сказал Шмыгаль.

Тех мер, которые сейчас принимает власть, пока достаточно, считает премьер.

"На этой неделе так не выглядит, будто есть потребность вводить чрезвычайное положение в Украине", - добавил Шмыгаль.

В то же время он отметил, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться в связи с распространением коронавируса.

Ранее "Страна" приводила объяснение Зеленского, для чего в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Также мы сообщали о том, что Зеленский не исключил введения чрезвычайного положения в Украине.