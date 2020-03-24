В интернете появилось видео, демонстрирующее нравы в Вооруженных силах Украины. На нем офицер уничтожает топором телефон солдата-срочника.

"Сегодня покажу, что делают с телефонами в армии, когда находят. Вот это срочник... Покажи срочника (обращается к человеку, снимающему происходящее - Ред.). Молодой военнослужащий. Носил с собой телефон в кармане", - сказал офицер в начале ролика.

Когда он положил телефон на пенек для колки дров, солдат запротестовал, сказав, что смартфон Lenovo обошелся ему в три "штуки" (тысячи гривен). На это офицер ответил: "Сейчас это будет шесть штук".

Интересно, что все происходящее явно снимается на мобильный телефон, за ношение которого офицер и наказал столь оригинальным образом солдата.

Ранее "Страна" рассказывала, что командир подразделения ВСУ избил подчиненного перед строем до смерти.

Также мы сообщали, что сержант ВСУ похитил и пытал жителя Донбасса.