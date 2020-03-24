Украинский офицер разрубил топором смартфон рядового
В интернете появилось видео, демонстрирующее нравы в Вооруженных силах Украины. На нем офицер уничтожает топором телефон солдата-срочника.
"Сегодня покажу, что делают с телефонами в армии, когда находят. Вот это срочник... Покажи срочника (обращается к человеку, снимающему происходящее - Ред.). Молодой военнослужащий. Носил с собой телефон в кармане", - сказал офицер в начале ролика.
Когда он положил телефон на пенек для колки дров, солдат запротестовал, сказав, что смартфон Lenovo обошелся ему в три "штуки" (тысячи гривен). На это офицер ответил: "Сейчас это будет шесть штук".
Интересно, что все происходящее явно снимается на мобильный телефон, за ношение которого офицер и наказал столь оригинальным образом солдата.
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